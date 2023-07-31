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Bodrum'da makilik yangını kontrol altına alındı

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#Muğla#Bodrum#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 19:17

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Ekiplerin, yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

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Bodrum Ali Kelle Ormanı'nda yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan makilik yangınına 3 helikopter, 2 uçak, çok sayıda itfaiye ve arazöz ile müdahale edildi. Orman içerisinde yaklaşık 10 kaplumbağa vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bodrumda makilik yangını kontrol altına alındı

Vatandaşlar kabuklarında yaralar oluşan kaplumbağaların üzerine su döktükten sonra güvenli bir alana bıraktı. Bazı vatandaşlar su hortumlarıyla, bazı vatandaşlar ise yangına damacanalar ile müdahale etti. Ekiplerin, yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Bodrumda makilik yangını kontrol altına alındı

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Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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#Muğla#Bodrum#Yangın

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