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Bodrum'da makilik yangını

#Muğla#Bodrum#Makilik Yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tarım arazisi ve makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

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Bodrum'un Dereköy Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında, tarım arazisi ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye 4 arazöz ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler, hızla yayılınca 2 helikopterile de havadan müdahaleye başlandı.

Bodrumda makilik yangını

Ekiplerin ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllülerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrumda makilik yangını

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#Muğla#Bodrum#Makilik Yangın

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