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Bodrum'da kuvvetli sağanak: 20 noktayı su bastı, otomobil denize sürüklendi

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum Sel#Muğla Yağış#Yağış Uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 11:57

Muğla'nın Bodrum ilçesinde metrekareye 46 kilogram yağışın düştüğü kuvvetli sağanak nedeniyle 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı, Mazı Mahallesi'nde taşan dereye kapılan bir otomobil denize sürüklendi.

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yapıldı.

Bodrumda kuvvetli sağanak: 20 noktayı su bastı, otomobil denize sürüklendi

Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan, özellikle gece etkisini arttıran yağış nedeniyle Yalıkavak-Türkbükü-Gündoğan-Mazı gibi noktalarda cadde ve sokaklar göle döndü.

Bodrumda kuvvetli sağanak: 20 noktayı su bastı, otomobil denize sürüklendi

20 NOKTAYI SU BASTI

9 mahallede 17'si ev, 3'ü iş yeri olmak üzere 20 noktada su baskınları meydana geldi. Yoğun yağışla birlikte biriken sular nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

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Bodrumda kuvvetli sağanak: 20 noktayı su bastı, otomobil denize sürüklendi

ARABA DENİZE SÜRÜKLENDİ

Ekiplerin müdahalesi sonrası yollar tekrar trafiğe açıldı. Mazı Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle Hurma Deresi'nin debisi yükseldi, 1 otomobil denize sürüklendi. İtfaiye, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK), AFAD ve gönüllü ekipler tarafından bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Yalıkavak Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü.

Bodrumda kuvvetli sağanak: 20 noktayı su bastı, otomobil denize sürüklendi

İlçede metrekareye 46 kilogram yağış düştü. Bölgede özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın tekrar etkili olması bekleniyor.

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#Bodrum Sel#Muğla Yağış#Yağış Uyarısı

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