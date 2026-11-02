Bodrum'da kuvvetli sağanak: 20 noktayı su bastı, otomobil denize sürüklendi

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yapıldı.

Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan, özellikle gece etkisini arttıran yağış nedeniyle Yalıkavak-Türkbükü-Gündoğan-Mazı gibi noktalarda cadde ve sokaklar göle döndü.

20 NOKTAYI SU BASTI

9 mahallede 17'si ev, 3'ü iş yeri olmak üzere 20 noktada su baskınları meydana geldi. Yoğun yağışla birlikte biriken sular nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

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ARABA DENİZE SÜRÜKLENDİ

Ekiplerin müdahalesi sonrası yollar tekrar trafiğe açıldı. Mazı Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle Hurma Deresi'nin debisi yükseldi, 1 otomobil denize sürüklendi. İtfaiye, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK), AFAD ve gönüllü ekipler tarafından bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Yalıkavak Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü.

İlçede metrekareye 46 kilogram yağış düştü. Bölgede özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın tekrar etkili olması bekleniyor.

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