Bodrum'da koronavirüs denetimi

Bodrum'da polis ekipleri, kentte toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarda; HES kontrolleri, koronavirüs temaslıları, maske ve fazla yolcu denetimleri yapıyor. Kurallara riayet etmeyenlere gerekli işlem uygulanıyor. Ayrıca çeşitli kural ihlali yapanlar da denetimde kontrol ediliyor. Evrakı incelenen araçlarda bulunanlar, alınan tedbirlere uymaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor. Denetimler sırasında 1 taksi şoförüne maskesiz yolcu bindirmekten, taksilerde yolcu olarak bulunan 3 kişiye maske takmamaktan, 2 minibüse afiş asılmaması, bir minibüse de dezenfektan bulundurulmaması nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.