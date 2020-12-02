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Hürriyet
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Gündem
Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Bodrum'da koronavirüs denetimi

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Bodrum'da koronavirüs denetimi
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, Covid-19 pandemisi nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde kurallara uymayanlara ceza uygulandı.

Bodrum'da polis ekipleri, kentte toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarda; HES kontrolleri, koronavirüs temaslıları, maske ve fazla yolcu denetimleri yapıyor. Kurallara riayet etmeyenlere gerekli işlem uygulanıyor. Ayrıca çeşitli kural ihlali yapanlar da denetimde kontrol ediliyor. Evrakı incelenen araçlarda bulunanlar, alınan tedbirlere uymaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor. Denetimler sırasında 1 taksi şoförüne maskesiz yolcu bindirmekten, taksilerde yolcu olarak bulunan 3  kişiye maske takmamaktan, 2 minibüse afiş asılmaması, bir minibüse de dezenfektan bulundurulmaması nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.      

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