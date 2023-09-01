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Bodrum'da korkunç olay! Avukat Elif Alev Çevikdal, restoranda fenalaşarak hayatını kaybetti

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#Muğla#Bodrum#Elif Alev Çevikdal
Bodrumda korkunç olay Avukat Elif Alev Çevikdal, restoranda fenalaşarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 16:43

Muğla’nın Bodrum ilçesine bir duruşma için giden avukat Elif Alev Çevikdal (43), bir balık restoranında arkadaşlarıyla yemek yerken bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti. Çevikdal’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi’nde bir restoranda meydana geldi. Balık restoranında arkadaşları ile buluşan İstanbul Barosu'na kayıtlı, bir çocuk annesi Elif Alev Çevikdal, aniden fenalaştı. O sırada restorandaki bir sağlık çalışanı, Çevikdal'a ilk müdahaleyi yaptı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevikdal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bodrumda korkunç olay Avukat Elif Alev Çevikdal, restoranda fenalaşarak hayatını kaybetti

Çevikdal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çevikdal'ın, Bodrum'a bir duruşmayı takip etmek için geldiği öğrenildi. Çevikdal’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Muğla#Bodrum#Elif Alev Çevikdal

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