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Bodrum'da korkunç kaza! İş insanı Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti

#Ünal Pala#Sürat Teknesi#BODRUM
Bodrumda korkunç kaza İş insanı Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, ünlü iş insanı Ünal Pala(52) ve eşi Evrim Pala(47) sürat teknesinin kayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi, 12 yaşındaki çocukları Mina ise yaralandı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde oteller bölgesinde meydana geldi. Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala’nın kullandığı ve içerisinde eşi Evrim Pala ile çocukları Mina’nın olduğu sürat teknesi Kaynar açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralan Mina ise ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Mina’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Ünal Pala#Sürat Teknesi#BODRUM

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