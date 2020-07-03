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Haber Giriş: 03.07.2020 - 13:11,Son Güncelleme:

Bodrum’da kanlı infaz! Ekipler her yerde arıyor

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Bodrum’da kanlı infaz! Ekipler her yerde arıyor
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Muğla’nın Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi'nde yaşanan olayda 2 kişi uykusunda silahla vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler ise her yerde aranıyor.

Olay, sabaha karşı saat 04.00’te Göltürkbükü Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi uykusunda kafalarından silahla vurularak öldürüldü. Çevrede bulunan mahalle sakinlerinin ihbar etmesi üzerine çok sayıda jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, arazide iz takip köpekleriyle arama çalışmalarına devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden şahısların balık çiftliği lojmanında kalan Hasan Yanik (39) ve Hamdi Ekim Serdaroğlu (26) adlı vatandaşlar olduğu öğrenildi.

KATİL YA DA KATİLLER KAYIPLARA KARIŞTI

Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cenazelerin Devlet Hastanesinde yapılacak ön otopsi sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor.

Güvenlik güçlerinin olayın ardından kayıplara karışan zanlı veya zanlıları bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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