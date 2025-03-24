İş yerinde katledilmişti... Çalışanı vahşeti itiraf etti: Beni taciz ettiği için öldürdüm

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Yaka Mahallesi'nde camcılık yapan Alaaddin Yıldız'a 19 Mart akşamı itibaren ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Yıldız'ı evinde bulamayan yakınları, ardından iş yerine gitti. İçeriye giren yakınları, 20 Mart'ta saat 20.00 sıralarında üzeri battaniye ile örtülü Yıldız'ı kanlar içerisinde gördü.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinde çalışanların ifadelerini aldı.

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Savcının incelemesinin ardından 4 çocuk babası Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 50 saatlik kamera kaydı ile Yıldız'ın telefon görüşmelerini incelendi.

ANTALYA'DA YAKALANDI

Ekipler, Yıldız'ın yanında Devran Hasan D.'nin çalıştığını tespit etti. Polis, şüpheli olarak belirlediği Devran Hasan D.'yi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin Antalya'da olduğunu tespit eden ekipler, saklandığı eve operasyon düzenledi. Devran Hasan D. suç aleti maket bıçağı ile saklandığı adreste yakalandı. Devran Hasan D.'nin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen E. B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M., H.Ç. de operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Devran Hasan D. ile 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Devran Hasan D. ifadesinde, kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü Yıldız'ı maket bıçağıyla öldürdüğünü söyledi.

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