Bodrum'da kahreden görüntü! Zehirlendiği ileri sürülen 4 köpek öldü

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Olay, Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta vatandaşlar tarafından bakılan 5 köpek, hareketsiz ve ağızlarından köpük gelmiş halde bulundu. İhbarla bölgeye belediyeye bağlı veteriner ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, köpeklerden 4'ünün öldüğü belirlendi. 1 köpek de tedavi altına alındı. Zehirlendikleri ileri sürülen 4 köpek nekropsi yapılmak üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Arzu Ayyıldız, "Köpeklerin zehirlendiği bölgede delil araştırılması yapılıyor. Dün gece bölgedeydik, bugün tekrar bölgeye gittik. Gerekli ihbarlarda bulunduk, sürecin takipçisi olacağız" dedi.