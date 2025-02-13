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Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum#Kaçak Yapı#Yıkım
Bodrumda kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 14:15

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik çıktı. Bazı kişiler inşaat alanlarına girerek çatılara çıktı ve yıkımı durdurmaya çalıştı. 5 kaçak ev inşaatından 4'ü kısmi olarak yıkıldı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gürece Mahallesi'nde 3'üncü derece doğal SİT alanı içerisinde yasal süreçleri tamamlanmış kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bölgeye iş makineleri sevk edildi.

Bölgede oturanlar, yıkım haberini alıp, inşaatların bulunduğu yere geldi. Çevik Kuvvet ekipleri başta olmak üzere zabıta ve çok sayıda polis olası bir gerginliğe karşı bölgede hazır bekledi. İş makineleri tarafından yapıların yıkımı sırada gerginlik yaşandı.

Bodrumda kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik

Bazı kişiler inşaat alanlarına girerek çatılara çıktı ve yıkımı durdurmaya çalıştı. Polis ekipleri, bu kişileri sakinleştirmek için diyalog kurmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu yapı sahipleri ikna olurken, iş makineleri bölgeden ayrıldı.

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4 yapının kısmi olarak yıkımı yapıldı, 1 yapının da mülk sahibi tarafından yıkılacağı belirtildi. Gerginliğin ardından yapı sahipleri de bölgeden ayrıldı.

Bodrumda kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik

Bodrumda kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik

 

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#Bodrum#Kaçak Yapı#Yıkım

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