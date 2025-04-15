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Bodrum’da kaçak villanın yıkımı için çalışma başlatıldı

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#Bodrum#Kaçak Yapı#Hazine Arazisi
Bodrum’da kaçak villanın yıkımı için çalışma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 17:45

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, hazine arazisi üzerine yapılan kaçak villa ve 2 deponun yıkımı için tahliye çalışması başlatıldı.

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Mumcular Gölbaşı Mahallesi'nde Hazine arazisi üzerine yapılan 3 katlı kaçak villa ve 2 bağımsız depolar için yasal işlemlerinin ardından yıkım kararı verildi. Bu kapsamda, Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri yıkım kararını aylar öncesinde ev sahibine sözlü ve yazılı olarak bildirdi. Tebliğe rağmen ev sahibi tahliye işlemini yapmadı. Tahliyenin yapılmaması üzerine bugün sabah saatlerinde Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve jandarma ekipleri tahliye ve yıkım için bölgeye gitti. Kaçak villayı yapan ev sahibi evi kendisinin tahliye edeceğini ve yıkacağını belirtilen ekipler bu kararın kendisine aylar önce bildirildiğini söyleyerek tahliye ve yıkımın gerçekleştirileceğini söyledi.

Bodrum’da kaçak villanın yıkımı için çalışma başlatıldı

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Kaçak villa içerisinde yatağa bağımlı hasta sağlık ekiplerince evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ekiplerce evin içerisindeki eşyaların tahliyesi başlatıldı.

Bodrum’da kaçak villanın yıkımı için çalışma başlatıldı

Tahliye sonrası ise yıkım işleminin başlayacağı belirtildi. (DHA)

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#Bodrum#Kaçak Yapı#Hazine Arazisi

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