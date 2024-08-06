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Bodrum'da kaçak operasyonu 32'si kurtarıldı, 44'ü yakalandı

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#Bodrum#Kaçak Göçmen#Bot
Bodrumda kaçak operasyonu 32si kurtarıldı, 44ü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 12:06

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken; Yunan adalarına geçmeye çalışan lastik bottaki 44 kaçak göçmen de yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Ağustos saat 05.10'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki aralarında 18 çocuğunda bulunduğu 32 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 23.20'de Bodrum açıklarında lastik bot ile Yunan adlarına geçmeye çalıştıkları belirlenen aralarında 18 çocuğunda bulunduğu 44 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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#Bodrum#Kaçak Göçmen#Bot

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