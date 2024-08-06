Bodrum'da kaçak operasyonu 32'si kurtarıldı, 44'ü yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Ağustos saat 05.10'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki aralarında 18 çocuğunda bulunduğu 32 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 23.20'de Bodrum açıklarında lastik bot ile Yunan adlarına geçmeye çalıştıkları belirlenen aralarında 18 çocuğunda bulunduğu 44 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.