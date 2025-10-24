×
HABERLERGündem Haberleri

Bodrum'da kaçak göçmen faciası: 7 göçmen hayatını kaybetti!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 10:24

Son dakika... Bodrum açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı ilk bilgilere göre 7 göçmen hayatını kaybetti. 2 kaçak göçmen ise son anda kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 düzensiz göçmen öldü, 2 kişi kurtarıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi.

2 KİŞİ KURTARILDI, 7 KAÇAK GÖÇMEN ÖLDÜ

Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.

#Bodrum#Kaçak Göçmen#Ölüm

