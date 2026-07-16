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Bodrum'da jet ski alabora oldu: 1 çocuk öldü! Kayıp baba ile kızı aranıyor

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#Jet Ski Kazası#Irak Uyruklu Aile#Deniz Kazası
Bodrumda jet ski alabora oldu: 1 çocuk öldü Kayıp baba ile kızı aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 16:59

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı aileden Irak uyruklu 4 kişinin üzerinde bulunduğu jet skinin alabora olması sonucu kız çocuklarından biri boğularak yaşamını yitirdi. Denizde kaybolan baba ile diğer kızını arama çalışmaları sürüyor.

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Olay, dün saat 05.30 sıralarında Akyarlar mevkisi açıklarında meydana geldi. Üzerinde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu jet ski şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

Bodrumda jet ski alabora oldu: 1 çocuk öldü Kayıp baba ile kızı aranıyor

ANNE SAĞ KURTARILDI

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Çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jet skide bulunan Irak uyruklu anne, olay sırasında yakındaki bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak kurtarıldı. Ancak baba ile 2 kızı denizde kayboldu.

HAVADAN VE KARADAN ARAMA

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir kız çocuğu, Bodrum-İstanköy seferini yapan feribottakiler tarafından fark edilerek Yunan Sahil Güvenliği'ne bildirildi.

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Bodrumda jet ski alabora oldu: 1 çocuk öldü Kayıp baba ile kızı aranıyor

ACI HABER GELDİ

Yapılan incelemede kayıp çocuklardan biri olan kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayıp baba ile diğer kızı için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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#Jet Ski Kazası#Irak Uyruklu Aile#Deniz Kazası

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