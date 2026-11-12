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Bodrum'da iki motosiklet çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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#Bodrum Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Kaza Sonucu Ölüm
Bodrumda iki motosiklet çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 05:02

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı'nda seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 UY 925 plakalı motosiklet, kavşakta bekleyen 48 ART 876 plakalı başka bir motosiklete arkadan çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kavşakta bekleyen motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer sürücü ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren motosikletlinin cenazesi polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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#Bodrum Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Kaza Sonucu Ölüm

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