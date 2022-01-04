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Bodrum'da Furkan'ın ölümüne neden olan kayrak taşları söküldü

#Muğla#Bodrum#Gümüşlük
Bodrumda Furkanın ölümüne neden olan kayrak taşları söküldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Furkan Akmeşe'nin (2) bahçede oynarken üzerine beton kaplama düşmesiyle hayatını kaybetmesinin ardından ev ile site içinde bulunan diğer evlerin kayrak taşları, savcılık talimatıyla belediye ekiplerince söküldü.

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Gümüşlük Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oynayan Furkan Akmeşe'nin üzerine, 1 Ocak günü saat 12.00 sıralarında beton kaplama düştü. Çocuğunun yerde hareketsiz yattığını gören Mesut Akmeşe ve eşi, hemen özel hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince evin bahçesinde inceleme yapıldı. Furkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minik Furkan'ın cenazesi, Gümüşlük Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Karakaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan'ın ölümüne neden olan dış cephedeki kayrak taşlarının sökülmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda 12 bloklu site içinde hem Furkan'ın yaşadığı evde hem de site içinde bulunan diğer bloklardaki kayrak taşları, belediye ekipleri tarafından söküldü. Bölgedeki diğer parsellerde yer alan bloklar içindeki taşların sökülmesi için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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#Muğla#Bodrum#Gümüşlük

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