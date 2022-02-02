Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı, dalgaların boyu 3 metreye ulaştı

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bodrum’da sabah saatlerinde hızı saatte 75 kilometreye ulaşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Gümbet Plajı'nda yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir tekne ve lastik bot karaya oturdu. Sahibi, teknesini kurtarmak için ekiplerden yardım istedi.

Müskebi Mahallesi'nde demirleyen bir tekne de suya gömüldü. Lüks tekne vinçle çıkarıldı, içindeki sular boşaltıldı. Ortakent su kanalında bir balıkçı teknesi de sulara gömüldü. Karaya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

Datça-Bodrum feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Balıkçılar, denize açılmamaları konusunda uyarıldı.

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Fırtınanın gece saatleri itibarıyla etkisini yitirmesi beklenirken ilçede yer yer sağanak etkisini gösteriyor.