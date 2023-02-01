Bodrum'da FETÖ firarisi yakalandı

Güncelleme Tarihi:
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hakan Akçaalan'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, şüphelinin annesinin evinde gizlendiğini tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli Akçaalan yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akçaalan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüphelinin FETÖ'nün esnaf yapılmasında olduğu belirtildi.