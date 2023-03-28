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Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli

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#Fırtına#Bodrum#Muğla
Bodrumda feribot seferlerine fırtına engeli
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 14:53

Muğla'da etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, sabah yapılması planlanan Datça-Bodrum arası feribot seferleri iptal edildi. Datça-Bodrum feribot seferi saat 16.00'da yapılacak. Bugün ve yarın yapılması planlanan Kos-Bodrum feribot seferlerinin de fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "28 Mart 2023 tarihinde hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen, saat 12.30'daki Datça-Bodrum feribot seferinin yerine, saat 16.00'da feribot seferi gerçekleştirilecektir" denildi.

Bugün ve yarın yapılması planlanan Kos-Bodrum feribot seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi.

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#Fırtına#Bodrum#Muğla

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