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Bodrum'da esnaf ile müşteriler arasında küfür kavgası: 1'i ağır 4 yaralı, 2 gözaltı

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#Bodrum#Kavga#Yaralanma
Bodrumda esnaf ile müşteriler arasında küfür kavgası: 1i ağır 4 yaralı, 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 08:05

Muğla'nın Bodrum ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede, alkollü oldukları iddia edilen Portekiz uyruklu iki müşteri ile işletmeciler arasında küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Başını sert zemine çarparak ağır yaralanan 17 yaşındaki işletmeci M.K. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden ayrılan yabancı uyruklu iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi.

Bodrumda esnaf ile müşteriler arasında küfür kavgası: 1i ağır 4 yaralı, 2 gözaltı

İddiaya göre, işletmeye gelen ve alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu müşteriler J.G. (36) ile C.F. (34) henüz bilinmeyen bir nedenle küfür etmeye başladı. Bunun üzerine işletmeciler M.K. (17) ve E.K. (28) ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bodrumda esnaf ile müşteriler arasında küfür kavgası: 1i ağır 4 yaralı, 2 gözaltı

Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada başını sert zemine çarparak ağır yaralanan M.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı E.K. ise özel bir hastanede tedaviye alındı.

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Bodrumda esnaf ile müşteriler arasında küfür kavgası: 1i ağır 4 yaralı, 2 gözaltı

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden ayrılan J.G. ve C.F.’yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bodrum#Kavga#Yaralanma

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