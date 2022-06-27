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Bodrum'da eski eşinin erkek arkadaşına pusu kurdurmuş

#Muğla#Polis#Bodrum
Bodrumda eski eşinin erkek arkadaşına pusu kurdurmuş

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçen Mart ayında yaşanan silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, 10 Mart 2022 tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Otomobili ile seyreden R.U.M.’nin aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Beş el silah sıkılan olayda R.U.M. yaralandı. Silahlı saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Olayda eski dini nikahlı eşinin erkek arkadaşına pusu kurdurup silahla ateş açtırdığı iddia edilen H.İ.Ş. ile tetikçi oldukları ifade edilen K.S. ve C.Ç. isimli şahıslar, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Muğla#Polis#Bodrum

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