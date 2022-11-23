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Bodrum'da eğitime 'sağanak' engeli

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#Sağanak#Bodrum#Muğla
Bodrumda eğitime sağanak engeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 14:11

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak uyarısı nedeniyle tedbir amaçlı eğitime ara verildi.

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Öğleden sonra yağmurun şiddetini artırması beklenirken, Bodrum Belediyesi'nce olası olumsuzluklara karşı eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13.00 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

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#Sağanak#Bodrum#Muğla

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