Bodrum'da dubleks evde yangın

Türkkuyusu Mahallesi Mars Mabedi Caddesi 14. Evler Sitesi No 13'te bulunan dubleks evde, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. 6 çocuklu ailenin yaşadığı öğrenilen evin üst katında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın, odayı sararken, camlar patladı, pencereden alevler çıktı. Sitedeki diğer evlerde bulunanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, su sıkarak odadaki yangını diğer oda ve kata sıçramadan söndürdü. Evin bir odasının tamamen hasar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.