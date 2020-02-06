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Cavit AKGÜN (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 14:27,Son Güncelleme:/

Bodrum'da denizin rengi değişti

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Bodrum'da denizin rengi değişti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yağmurla birlikte tepelerden gelen çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Bitez açıklarında bulunan bir tekne ise, hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar yüzünden bağlı bulunduğu yerden kıyıya sürüklendi.

Bodrum'da dün sabah başlayarak bugün de aralıklarla süren sağanak yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Bitez Koyu'nda 'Butterfly' isimli ahşap tekne, tonozdan ayrılıp karaya vurup yan yattı. Bodrum ve Karaada arasında zaman zaman küçük çapta oluşan hortumlar ise büyümeden kayboldu. Aralıklarla etkili olan sağanak, dağ eteklerinden çamurlu suyu denize taşıdı. Bitez ve Gümbet koylarının kıyı kesimi, çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağmurun bu gece etkisini kaybedeceği öğrenildi.

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