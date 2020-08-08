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AA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 19:31,Son Güncelleme:

Bodrum'da denize çıplak giren kişi gözaltına alındı

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Bodrum'da denize çıplak giren kişi gözaltına alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, denize çıplak girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kamusal alanda hayasızca hareketlerde bulunduğu" suçlamasıyla adliye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, denize çıplak girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Değirmenler mevkisi Haremtan Koyu'nda bir kişinin çıplak denize girdiği ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu ihbarını alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kamusal alanda hayasızca hareketlerde bulunduğu" suçlamasıyla adliye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

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