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MuÄŸla Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nca 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n 'KÃ¼Ã§Ã¼k Ã–lÃ§ekli BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Su ÃœrÃ¼nleri YetiÅŸtiricilik YÄ±lÄ±' ilan edilmesi nedeniyle GÃ¼vercinlik'te deniz dibi etkinliÄŸi yapÄ±ldÄ±.

EtkinliÄŸe Sahil GÃ¼venlik GÃ¼ney Ege Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Su Timleri, MuÄŸla KÃ¼ltÃ¼r BalÄ±kÃ§Ä±larÄ± DerneÄŸi, Bodrum Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifi, BoÄŸaziÃ§i Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifi, GÃ¼vercinlik AmatÃ¶r BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k Tur Tekneleri Kooperatifi, bÃ¶lgedeki oteller ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler etkinliÄŸe destek verdi. GÃ¼vercinlik balÄ±kÃ§Ä± limanÄ±ndan aÃ§Ä±lan tekneler belirlenen 11 koyda temizlik yaptÄ±. DalgÄ±Ã§lar ise deniz dibinde Ã§Ã¶p topladÄ±.

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YaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmada 7,5 tona yakÄ±n Ã§Ã¶p toplandÄ±. Ã‡Ã¶p poÅŸetlerine doldurulan Ã§Ã¶pler limana getirildi, oluÅŸan Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ± gÃ¶renler ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. DalgÄ±Ã§lar da araba lastiÄŸi, iÃ§ki ÅŸiÅŸesi gibi katÄ± atÄ±klarÄ± toplayÄ±p iskeleye getirdi. Belediye ekipleri, alÄ±nan Ã§Ã¶pleri katÄ± atÄ±k tesisine gÃ¶nderdi.

'DENÄ°ZLERÄ°MÄ°ZÄ° KÄ°RLETMEYELÄ°M'

MuÄŸla Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BarÄ±ÅŸ Saylak, konuÅŸmasÄ±nda, "GÃ¼vercinlik hem turizmin olduÄŸu hem de su Ã¼rÃ¼nleri yetiÅŸtiriciliÄŸinin geÃ§miÅŸ yÄ±llarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir koy olmasÄ± sebebiyle bu bÃ¶lgenin temizlenmesini istedik. GÃ¼vercinlik bir doÄŸa harikasÄ± koydur. Biz insanoÄŸlu, atalarÄ±mÄ±zdan miras kalan topraklarÄ±, doÄŸal kaynaklarÄ± Ã§evreyi nasÄ±l kirlettiysek ne yazÄ±k ki denizlerimizi de kirlettik. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nun ilan etmiÅŸ olduÄŸu 2022 yÄ±lÄ±, Ã¶lÃ§ekte kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸerde bÃ¼yÃ¼k su Ã¼rÃ¼nleri yetiÅŸtiriciliÄŸi ve kÄ±yÄ± balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ± ilan etmiÅŸtir. Bu bÃ¶lgedeki balÄ±kÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±n ve su Ã¼rÃ¼nleri yetiÅŸtiricilerimizin denizden yararlanan bÃ¶lge insanÄ±mÄ±zÄ±n temiz denizlerde yÃ¼zmesi, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir su Ã¼rÃ¼nleri avcÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu lokasyonu temizleyelim diye karar aldÄ±k. MÃ¼thiÅŸ Ã¶zverili bir Ã§alÄ±ÅŸma oldu. Bize miras verilen bu dÃ¼nyayÄ± gelecek kuÅŸaklara bÄ±rakabilmek iÃ§in denizlerimizi kirletmeyelim. Temizleriz ama kirletmemek daha kolay. 5 ile 7,5 ton arasÄ±nda Ã§Ã¶pÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediyoruz" dedi.Â