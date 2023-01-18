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Bodrum'da çürümüş cansız beden sahile vurdu

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#Muğla#Bodrum#Cansız Beden
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 23:12

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde çürümüş halde, bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cansız beden bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Gümbet İnceburun'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisinin olduğu bölgede sahile çürümüş bir ceset vurdu.

Belden yukarısı olmayan cesedi, arıtma tesisindeki inşaat işçileri fark etti. İhbarın ardından çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Bodrumda çürümüş cansız beden sahile vurdu

Cesedin bulunduğu bölge ve çevresinde inceleme yapılırken inceleme sonrası kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cesedin göçmen bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor.

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#Muğla#Bodrum#Cansız Beden

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