×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bodrum’da CHP’li meclis üyesine rüşvet operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#CHP
Bodrum’da CHP’li meclis üyesine rüşvet operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 02:14

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare, bir iş insanından rüşvet istediği iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İddiaya göre, Bodrum’da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, meclis üyesi Atare’nin inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Atare’yi gözaltına aldı. Şüphelinin, çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullandığı yönünde iddiaların da araştırıldığı belirtildi.

Bodrum’da CHP’li meclis üyesine rüşvet operasyonu

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri süren Atare, gece saatlerinde sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kontrolün ardından yeniden emniyete teslim edilen meclis üyesinin, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Bodrum#CHP

BAKMADAN GEÇME!