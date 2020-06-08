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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 13:22,Son Güncelleme:

Bodrum'da çete operasyonu: 12 gözaltı

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Bodrum'da çete operasyonu: 12 gözaltı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silahlı yağma ve tehdit olayları gerçekleştiren çeteye üye 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki suç çetesine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, tespit edilen çete üyelerine yönelik Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, dün sabah operasyon yaptı. 'Silahlı yağma' ve 'birden fazla kişi ile silahlı tehdit' olayları gerçekleştiren 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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