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Davut CAN/BODRUM(Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Bodrum'da bugün de araç kuyruğu oluştu

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Bodrum'da bugün de araç kuyruğu oluştu
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki giriş ve çıkışlarda seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yine trafik yoğunluğu oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, ilçe girişinde araçları tek tek durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, aralarında Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısıtlamanın kaldırılması kararının ardından Muğla'daki tatil beldelerine araç girişlerinde de artış yaşandı.

Bodrum'a gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alındı. İlçe girişlerinde araç kuyrukları oluşurken, gelenlerin çoğunun, ilçede yazlığı olan kişiler olduğu belirtildi.

Bodrumda bugün de araç kuyruğu oluştu

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