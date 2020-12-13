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Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 13.12.2020 - 13:38 | Son Güncelleme:

Bodrum'da balıkçı ağlarına takıldı! 200 kilo...

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Bodrum'da balıkçı ağlarına takıldı! 200 kilo...
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde balıkçıların ağına 200 kilogram ağırlığında demir parçası takıldı. 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlatılmış mayına ait demir parçası, Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarında tekne ile avlanan balıkçılar, ağlarına büyük bir cismin takıldığını fark edip yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki cismi güverteye çıkarttı.

Balıkçılar, 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlatılmış mayın parçasını Torba Balıkçı Barınağı'na getirdikten sonra Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti.

Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekibi tarafından Kızılağaç Mahallesi'ndeki deve güreşi alanında muhafaza edilen mayın parçasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Bodrumda balıkçı ağlarına takıldı 200 kilo...

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