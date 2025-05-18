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Bodrum'da aranan şüphelilere villada operasyon... 3 tutuklama

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#Muğla#Bodrum#Düzce
Bodrumda aranan şüphelilere villada operasyon... 3 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 00:25

Muğla'da hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve tutuklunun kaçması suçundan 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü ve farklı suçlara karışmış 2 şüpheli saklandıkları villaya düzenlenen operasyonla yakalandı. 3 şüpheli de tutuklandı.

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Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce İlamat Bürosu'nda ‘Tasarlayarak öldürme ve tutuklunun kaçması’ suçundan hakkında 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan firari hükümlünün Ula’da olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin saklandığı villaya özel harekat destekli operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerce adreste yapılan aramada kalaşnikof tüfek, farklı modellerde 5 tabanca, 77 AK-77 fişek, 210 tabanca mermisi, 2 balistik yelek, 5 bin 870 Euro, 19 bin 300 dolar ile 71 bin 605 lira nakit para, 1 sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Aranan firari hükümlü ile birlikte 2 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Muğla#Bodrum#Düzce

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