Bodrum'da ana isale hattı patladı

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Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde gece saatlerinde ana isale hattı patladı. Bölgede bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Patlama nedeniyle asfaltta çukur oluşurken, caddeyi kullanan araç sürücüleri ise ilerlemekte zorlandı. Hatta giden suyu kesen Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı. Patlama nedeniyle Geriş, Koyunbaba, Gümüşlük ve Turgutreis bölgelerinde akşam saatlerine kadar su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Öte yandan hareket halindeki 26 AED 060 plakalı otomobilin ise yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştüğü ve çekici yardımıyla kısa sürede kurtarıldığı ifade edildi.