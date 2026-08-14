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Bodrum'da Akvaryum Koyu dönüşü mahsur kalan 5 genç kurtarıldı

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#Bodrum Akvaryum Koyu#Muğla Kurtarma Operasyonu#Gençler Mahsur Kaldı
Bodrumda Akvaryum Koyu dönüşü mahsur kalan 5 genç kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 09:07

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzmek için gittikleri koyda havanın kararmasıyla yollarını kaybedip dik ve ormanlık alanda mahsur kalan 5 arkadaş, ekiplerin karadan ve denizden gerçekleştirdiği 3 saatlik zorlu çalışmayla kurtarılarak Bitez Limanı'na getirildi.

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Olay, saat 21.30 sıralarında Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu’nda meydana geldi. Denize giren ve akşam saatlerinde dönüşe geçen 5 arkadaş, havanın kararmasıyla birlikte yolu kaybetti. Dik yamaçtaki ormanlık ve çalılık alanda mahsur kalan gençlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik, SAR Arama Kurtarma ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri sevk edildi.

Bodrumda Akvaryum Koyu dönüşü mahsur kalan 5 genç kurtarıldı

Karadan ve denizden başlatılan, sarp ve kayalık araziyi aşarak zorlu doğa koşullarına rağmen ekipler, yaklaşık 3 saatin ardından mahsur kalan 5 kişinin bulunduğu bölgeye ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşılan 5 genç, güvenli bir şekilde bölgeden tahliye edilerek, Bitez Limanı'na getirildi. Burada yapılan kontrollerinde de sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı.

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Bodrumda Akvaryum Koyu dönüşü mahsur kalan 5 genç kurtarıldı

Ekiplere teşekkür eden Kutay Tacal, “Akvaryum Koyu’na yüzmeye gittik. Sonrasında farklı bir yoldan gitme kararı aldık, bu yanlış oldu. Şarjlarımız çok azdı fenerimizde olmadığı için hava kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk. Ekipler çok yardımcı oldu, bizi çok iyi şekilde yönettiler” dedi.

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#Bodrum Akvaryum Koyu#Muğla Kurtarma Operasyonu#Gençler Mahsur Kaldı

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