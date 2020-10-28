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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 23:05 | Son Güncelleme:

Bodrum'da 83 kaçak göçmen kurtarıldı

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Bodrum'da 83 kaçak göçmen kurtarıldı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 83 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.50 sıralarında Bodrum ilçesi Karaada açıklarında 3 can salı içerisinde bir kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 83 kaçak göçmeni kurtardı. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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