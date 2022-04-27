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Bodrum'da 80 milyonluk vurgun iddiası! 'Süperstar' Alev'in ifadesi ortaya çıktı

#Bodrum#Dolandırıcılık#Polis
Bodrumda 80 milyonluk vurgun iddiası Süperstar Alevin ifadesi ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kar payı vaadiyle birçok kişiden 80 milyon lira topladığı iddia edilen, 'Süperstar' lakaplı Alev Yücel'in ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Yücel'in, ifadesinde "Kimseyi dolandırmadım. Gazetelerde haberler çıktığı için şikayetçi sayısı arttı" dediği öğrenildi.

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Bodrum'da emlak ve inşaat işleri yapılan firmanın sahibi Alev Yücel, birçok kişiden para toplayıp, kiraladıkları evlerden kar payı vereceğini söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmadı. Ödemesini alamayan kişiler de polise giderek şikayetçi oldu. 50 kişinin şikayetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon lira topladığını iddia etti. Ayrıca Alev Yücel'in, cep telefonuna mesaj atan mağdurlara iş yaptıklarını, kimseyi nüfusuna almadığını, ellerinde sözleşme olduğunu, vakti ve sabrı olmadığını yazarak cevap verdiği ileri sürüldü.

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Yücel., babası S.Y., annesi M.Y., arkadaşı G.G. ve C.G., gözaltına alındı. Mağdur olduğu iddiasıyla gazetecilere açıklama yapan firmanın eski çalışanı D.Y. de gözaltına alındı.

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DEVELERİNE EL KOYULDU

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alev Yücel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bodrumda 80 milyonluk vurgun iddiası Süperstar Alevin ifadesi ortaya çıktı

'Süperstar' lakaplı Yücel'in banka hesapları bloke edildi, gayrimenkul ve araçlarına şerh koyuldu. Yücel'in suçtan elde ettiği gelirle 2 milyon liraya satın aldığı ileri sürülen 3 devesine de el koyuldu.

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'KİMSEYİ DOLANDIRMADIM'

Öte yandan Alev Yücel'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yücel, dolandırıcılık iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Kış mevsiminde elden para toplayarak villa kiralıyorum. Turizm sezonunda villaları yüksek fiyatla kira veriyorum. Hem bu şekilde kar ediyorum hem de para topladığım kişilere kar payı veriyorum.

Bodrumda 80 milyonluk vurgun iddiası Süperstar Alevin ifadesi ortaya çıktı

Gazetelerde haberler çıktığı için şikayetçi sayısı arttı. Yoksa bir sıkıntı yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi dolandırmadım" dedi.

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#Bodrum#Dolandırıcılık#Polis

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