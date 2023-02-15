Bodrum'da 75 depremzede öğrencinin okullara kaydı yapıldı

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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu. 3 binden fazla depremzede Bodrum'a getirildi. Depremzedelerin büyük çoğunluğu otellere yerleştirildi. Bu kapsamda, Bodrum'a gelen depremzede öğrencilerin eğitim öğretimden geri kalmaması için okullarda öğrenci kayıtlarına başlandı. Şu ana kadar 75 depremzede öğrenci bölgedeki okullara kayıt yaptırdı. Kayıt yaptıran öğrenci sayısının artacağı belirtildi. Öte yandan Halk Eğitim Merkezi'nde bölgeye gönderilmek üzere çocuk tulumları dikilmeye başlandı.

'KAYIT ALMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, gelen afetzedelerin çocuklarını sınıf sınıf kayıt altına aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İki aşamalı çalışıyoruz. Afet merkezine gelip, çocuklarını beyan eden velilerin ve otellerde kalan öğrencilere ulaşarak kayıt alıyoruz. Bunun yanı sıra okullarımızda kayıt merkezlerimiz var, bütün okullarımız kayıt için açık. Afetzede modülü açıldı, o modül üzerinden çocuklarımızı kaydediyoruz. Çocukların kitapları açısından hiçbir sorun yok. Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla her türlü kitap aktarılıyor. Bugüne kadar toplamda 75 çocuğumuz kayıt yaptırdı. Koordinasyon merkezimizde okul öncesi eğitim alanı oluşturduk. Aileler burada ihtiyaçlarını alırken, çocuklara da oyun alanında, çocuk gelişimine uygun oyunlar oynatılıyor. Rehberlik ve araştırma merkezi oluşturduk. Burada rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla ailelere psikososyal eğitimler veriliyor. Bu ekibi aynı zamanda otellere de yönlendiriyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde daha çok çocuk tulumu üretimi yapılıyor. 3 günde 70 çocuk tulumu üretildi. Çocuk tulumlarını deprem bölgesine ulaştıracağız. Sınırlı da olsa çadır üretimi yapılıyor" diye konuştu.