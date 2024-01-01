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Muğla’da 49 kaçak göçmen kurtarıldı

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#Muğla#Bodrum#Göçmen
Muğla’da 49 kaçak göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 13:49

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Aralık 00.15’te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, başka ülkelere gitmeye çalışan 28 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 05.00 ile 08.50’de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.(DHA)

 

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#Muğla#Bodrum#Göçmen

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