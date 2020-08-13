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Gündem
Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 16:35,Son Güncelleme:

Bodrum'da 3 hektar makilik yandı

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Bodrum'da 3 hektar makilik yandı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 3 hektar makilik alan zarar gördü. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Bodrum'un kırsal Dereköy mahallesi, Cıngıl mevkisindeki makilik alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 2 itfaiye aracı sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın, 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Alevlerin, ilk belirlemelere göre 3 hektar makilik alanı küle çevirdiği bildirildi.

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