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Bodrum'da 28 mahallede 48 saat su kesintisi yaşanacak

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#Bodrum#Su Kesintisi#Bodrum Mahalleleri
Bodrumda 28 mahallede 48 saat su kesintisi yaşanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 15:59

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bodrum'un 28 mahallesinde 48 saat sürecek su kesintisinin olacağını bildirdi.

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Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, sanal medya hesabından Bodrum'un 28 mahallesinde 9 Haziran saat 09.00 ile 11 Haziran saat 09.00 arasında su kesintisinin yaşanacağını duyurdu.

Duyuruda, "Sürekli arızaların yaşandığı Bodrum ana isale hatlarında kurumumuz tarafından yürütülen yenileme çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildi. Bu kapsamda Yarımada'da Güney Ana İsale Hattı'ndaki yenileme çalışmaları tamamlanırken eski CTP hatlar devre dışı bırakılarak yeni Duktil borular devreye alınacaktır.

Bu nedenle 9 Haziran Salı günü 09.00 ile 11 Haziran Perşembe günü 09.00 saatleri arasında Akçaalan, Bahçelievler, Bitez, Çırkan, Çiftlik, Dağdelen, Dirmil, Farilya, Geriş, Gölköy, Gümüşlük, Gündoğan, Gürece, İslamhaneleri, Karabağ, Kızılağaç, Kızılburun, Konacık, Koyunbaba, Küçükbük, Müskebi, Peksimet, Torba, Turgutreis, Türkbükü, Yahşi, Yakaköy ve Yalıkavak mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacaktır" denildi.

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#Bodrum#Su Kesintisi#Bodrum Mahalleleri

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