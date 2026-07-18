Bodrum'da 1,2 ton tarihi geçmiş gıda yakalandı

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Bahçelievler Mahallesi Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi. Ele geçirilen yaklaşık 1 ton 200 kilogram tarihi geçmiş gıda ürünü gerekli işlemlerin ardından imha edilirken, iş yeri hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

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Ayrıca işletmenin faaliyetinin sonlandırılarak mühürlenmesine yönelik yasal süreç başlatıldı.