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Bodrum'da 1,2 ton tarihi geçmiş gıda yakalandı

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#Bodrum#Gıda Denetimi#Son Kullanma Tarihi
Bodrumda 1,2 ton tarihi geçmiş gıda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 17:53

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir gıda işletmesine düzenlenen denetimde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1 ton 200 kilogram gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. İş yeri hakkında cezai işlem uygulandı ve işletmenin mühürlenmesi için yasal süreç başlatıldı.

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Bahçelievler Mahallesi Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Bodrumda 1,2 ton tarihi geçmiş gıda yakalandı

Yapılan kontrollerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi. Ele geçirilen yaklaşık 1 ton 200 kilogram tarihi geçmiş gıda ürünü gerekli işlemlerin ardından imha edilirken, iş yeri hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

Bodrumda 1,2 ton tarihi geçmiş gıda yakalandı

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Ayrıca işletmenin faaliyetinin sonlandırılarak mühürlenmesine yönelik yasal süreç başlatıldı.

Bodrumda 1,2 ton tarihi geçmiş gıda yakalandı

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#Bodrum#Gıda Denetimi#Son Kullanma Tarihi

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