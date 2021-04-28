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Eda Ebru NANECİ/ BODRUM (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2021 - 15:09 | Son Güncelleme:

Bodrum'a 'tam kapanma' göçü... Uzun araç kuyrukları oluştu

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Muğla'nın Bodrum ilçesi 17 gün sürecek 'tam kapanma' öncesi tatilci akınına uğradı. İlçeye girişte uzun araç kuyrukları oluştu.

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi büyükşehirlerde kalmak istemeyip Bodrum'u tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapmaya başladı. Yarın saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek 'tam kapanma' dönemini fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turistler, Bodrum'a akın etti.

Bölgede trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi. Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı. Trafik zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Bodruma tam kapanma göçü... Uzun araç kuyrukları oluştu
İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması ise dikkat çekti. Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü yönüne giden tüm güzergahlarda yoğunluk gözlendi.

Bodruma tam kapanma göçü... Uzun araç kuyrukları oluştu

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