Bodrum’a sığmadı

İlçedeki marinalara sığmadığı için Yalıkavak Mahallesi açığına demirleyen 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı mega yatta hareketlilik yaşandı. Yattan ayrılan sürat botlarının güvenlik amacıyla dolaşması ve yakındaki marinaya gidip gelmesi dikkati çekti. Lüks yat, bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Yaklaşık 340 milyon Euro’ya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüksü barındırıyor.