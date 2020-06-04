Bodrum'a beyaz katliam

Bodrum’un Yalıkavak mahallesindeki bir beach club ile Gündoğan mahallesindeki denize sıfır beş yıldızlı bir otel, plajlarına Maldivler’in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek için mermer tozu döktü. Her iki işletmenin çalışanları, Çevre İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı ve para cezası uygulandı. Gündoğan Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı otele Çevre Müdürlüğü 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesti. Yalıkavak Mahallesi’ndeki işletme için ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, Bodrum’un farklı bölgelerinde kıyıya dökülen beyaz kumla ilgili müdahalelerini sürdürdüklerini söyledi.

HİÇBİR CANLI YAŞAYAMAZ

Yalıkavak’taki girişimi durdurarak kumu analize gönderdiklerini belirten Aras, “Gereken işlemler yapılacaktır. Bu duyumları aldığımızda, her türlü müdahaleyi yapmaktan geri kalmayacağız” diye konuştu. Başkan Aras, mermer ocağından çıkan tozun sahile dökülmeye kalkışıldığını ifade ederek “Yatağan ve Milas bölgesinden gelen kumlar, mermer ocaklarından çıkan tozlar. Deniz dibini tamamen kaplayıp betona çeviren ve orada hiçbir canlının yaşamasına imkan vermeyen bir kum. Aynı zamanda uzmanlar insan sağlığına da zararlı olduğunu söylüyor” dedi.

Yalıkavak ve Gündoğan’daki iki işletme, kesilen ceza ve başlatılan soruşmaların ardından sahile döktükleri beyaz kumu kaldırdı.