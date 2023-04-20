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Bodrum’a arife günü 15 bin araç giriş yaptı... Jandarma denetimleri artırdı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#Bayram Tatili
Bodrum’a arife günü 15 bin araç giriş yaptı... Jandarma denetimleri artırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 15:54

Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da Ramazan Bayramı arifesinde tatilci akını başladı. Bodrum'a gece yarısından itibaren 15 bin araç giriş yaptı, jandarma kent girişinde araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

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Ramazan Bayramı tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler ilçeye akın etti. Kente gece yarısından itibaren 15 bin araç giriş yaptı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Güvercinlik Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar katıldı. Kaymakam Bayar, araç sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlarken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Jandarma ekipleri çocuklara düdük dağıtırken sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılar içeren broşür verdi. Bodrum'da genelinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’yi geçerken, trafikte yoğunluk yaşandı.

'SÜRÜCÜLERE DİKKATLİ OLMALARI RİCASINDA BULUNUYORUZ'

Denetimler sonrası basın açıklaması yapan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, “Bakanlığımızın talimatıyla ilçemizdeki denetimlerimizi artırdık. Yayaların çok yoğunlaştığı bölgelerde trafik denetimlerimizi artırdık. Otogarın giriş çıkışında denetimler artırıldı. Otobüsler özel olarak denetleniyor. Sürücülerimize trafikte dikkatli olmaları konusunda ricada bulunuyoruz ve herkese şimdiden iyi bayramlar diliyoruz" dedi.

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#Muğla#Bodrum#Bayram Tatili

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