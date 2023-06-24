Yollarda bayram yoğunluğu... Bodrum'a 48 saatte 35 binden fazla araç giriş yaptı

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Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araç yoğunluğu yaşandı. İlçeye son 48 saat içerisinde 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Torba Uygulama Noktası'nda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda, trafik ekipleri araçlarda denetim yaparken sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bomba ve narkotik köpekleriyle de araçlarda arama yapıldı.

Bodrum'da arife gününe kadar yoğun araç girişi olacağı ifade edildi.

TEKİRDAĞ'DA TATİL YOĞUNLUĞU

Yurt genelinde 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'dan yola çıkarak tatil kentlerine doğru hareket eden sürücüler, Tekirdağ'ın giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturdu.

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Yenice kavşağı, Malkara kavşağı, Üniversite kavşağı gibi noktalarda oluşan yoğunluk sebebiyle çoğu zaman durma noktasına gelen trafikte seyreden sürücüler sıcak havanın da etkisiyle zor anlar yaşadı.

Tatilcilerin oluşturduğu yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar artarak sürmesi bekleniyor. Tekirdağ - İstanbul yolundaki trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.

D-100 KARA YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Çorum’un Osmancık ilçesinden geçen İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar yoğunluk oluşturdu, trafik durma noktasına geldi.

Türkiye’nin önemli güzergahlarından olan İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, Çorum'un Osmancık ilçesi girişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgelerde sıcak hava nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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BOLU'DA BAYRAM TRAFİĞİ; ANKARA YÖNÜ YOĞUN, İSTANBUL YÖNÜ BOŞ

Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Güzergahta zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Yolun Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarparken, İstanbul istikametinde ise çok az araç geçişi görüldü. Polis, yoğunluk durumuna göre araçları, Anadolu Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi. Ancak D-100 kara yolunda da ulaşım yavaşladı. Ayrıca Karadeniz illerine geçişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

KAVGA ÇIKTI

Anadolu Otoyolu'nun Avşar köyü mevkisinde TIR şoförü ile otomobil sürücüsü arasında ‘yol vermeme’ kavgası çıktı. Sürücüler araçlarından inip birbirlerine saldırdı. Diğer sürücüler ve polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı, taraflar yollarına devam etti.

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KURAL İHLALİ YAPANLARA KAMERALI CEZA

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle araç yoğunluğunun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde polis, denetimlerini artırdı. Polis ekipleri, ilk kez Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'ne ait plaka tanıma sistemini kullanarak kameralı denetim yaptı. Otoyolun Doğu gişelerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndeki ekipler, yol güzergahında kural ihlali yapan sürücüleri kamerayla saniye saniye izledi.

Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'ne ait plaka tanıma sistemi kullanılarak yapılan denetimlerde, öncelikle üçüncü şeridi kullanarak trafiği tehlikeye sokup yavaşlatan TIR ve kamyon şoförleri ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler tespit edilip idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 245 sürücüye para cezası kesildi.

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KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Yolun Samsun yönünde ulaşım durma noktasına geldi. Araçlar, düşük hızda ilerleyebildi.