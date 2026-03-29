Bodrum’a 24 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresinde sağanak uyarısı yaptı. Bodrum’da dün sağanak gün boyu etkili olurken, gece saatlerinde ise şiddetini arttırdı.

SUYA GÖMÜLEN 3 ARAÇ KURTARILDI

Türkbükü, Mumcular, Müsgebi mahallerinde ev ve depo olmak üzere toplam 6 noktada su baskınları yaşandı. Bodrum Belediyesi ekiplerince su basan noktalarda su tahliyesi ve temizlik çalışmaları yapıldı. Bunun yanı sıra belediye ekiplerince yoğun su birikintilerinin olduğu noktalarda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı. Son 24 saatte ise metrekareye 50 kilogram yağış düştü.