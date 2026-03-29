×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bodrum’a 24 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum#Sağanak Yağış#Sel Baskını
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 12:59

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanakta metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Öte yandan, bazı ev ve iş yerlerini su basarken belediye ekiplerince su tahliye çalışmaları yapıldı.

Haberin Devamı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresinde sağanak uyarısı yaptı. Bodrum’da dün sağanak gün boyu etkili olurken, gece saatlerinde ise şiddetini arttırdı.

SUYA GÖMÜLEN 3 ARAÇ KURTARILDI

Türkbükü, Mumcular, Müsgebi mahallerinde ev ve depo olmak üzere toplam 6 noktada su baskınları yaşandı. Bodrum Belediyesi ekiplerince su basan noktalarda su tahliyesi ve temizlik çalışmaları yapıldı. Bunun yanı sıra belediye ekiplerince yoğun su birikintilerinin olduğu noktalarda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı. Son 24 saatte ise metrekareye 50 kilogram yağış düştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!