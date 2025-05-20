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Bodrum Yalıkavak’ta lüksün ortasında halk plajı

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#Bodrum#Yalıkavak#Plaj
Bodrum Yalıkavak’ta lüksün ortasında halk plajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 11:40

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat Sorkun Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni halk plajlarının 2025 turizm sezonunda hizmete açılacağını duyurdu. Böylece, Bodrum’da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024-2025 yıllarında 5 yeni ücretsiz halk plajı yapılmasının planlandığını ve Türkiye'nin 567 Mavi Bayraklı plaj ile dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2019’dan bu yana Türkiye genelinde 17 ücretsiz halk plajı açılmış durumda.

Turizmde dönüşüm hedefiyle yola çıkan Bakan Ersoy’un kararlı adımlarıyla hayata geçirdiği Halk Plajları Projesi kapsamında, Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni halk plajı, sosyetenin en gözde tatil beldelerinden birinde herkese açık, ücretsiz bir tatil imkânı sunacak.

Bodrum Yalıkavak’ta lüksün ortasında halk plajı

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Mavi bayraklı tertemiz sahiller, modern yeme-içme alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları ve daha birçok olanakla donatılan halk plajları, misafirlerine kaliteli ve konforlu bir deniz tatili sunacak.

Tesislerde aileler için özel localar, gölgelikler, dinlenme terasları ve çocuklara özel oyun alanları yer alıyor. Ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuluyor.

Bodrum Yalıkavak’ta lüksün ortasında halk plajı

 

2025 HEDEFLERİ: 35 HALK PLAJI

Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez gibi yeni destinasyonlar eklenecek. Bu genişlemeyle toplam halk plajı sayısının 35’e ulaşması hedefleniyor.

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#Bodrum#Yalıkavak#Plaj

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