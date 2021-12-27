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Bodrum Vergi Dairesi Müdürü rüşvetten gözaltına alındı

#Bodrum#Vergi Dairesi#Rüşvet Soruşturması
Bodrum Vergi Dairesi Müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vergi dairesi müdürü S.O., rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet veren ve aracı olan 2 kişi daha gözaltına alınırken, 200 bin lira nakit para ele geçirildi.

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet aldığı ileri sürülen Bodrum vergi dairesi müdürü S.O., teknik ve fiziki takibe alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri D.E.'nin A.A. aracılığıyla vergi dairesi müdürü S.O.'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi.

Polis ekiplerince üç şüpheli suçüstü yakalanırken, ekiplerin yaptığı aramada hem makam odasında hem de şüpheli A.A.'nın aracında toplam 200 bin lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Bodrum#Vergi Dairesi#Rüşvet Soruşturması

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