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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 20:05 | Son Güncelleme:

Bodrum ve Milas'a kar yağdı

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Bodrum ve Milas'a kar yağdı
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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Bodrum ilçe merkezinde uzun süre sonra kar yağışının etkili olmasıyla vatandaşlar evlerinden cadde ve sokaklara çıktı.

Kar yağışının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar kartopu oynadı, fotoğraf çektirdi.

Bazı yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Milas ilçesinde de yıllar sonra kar yağması nedeniyle Labranda Antik Kenti beyaza büründü.

Bodrum ve Milasa kar yağdı

Antik kente gelenler, tarihi eserlerin önünde fotoğraf çektirdi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kar yağışının ilçede alışılmadık görüntüler sunduğunu söyledi.

Tokat, ilçedeki antik kentin beyaz örtüyle buluşmasının ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirtti.

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